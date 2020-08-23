هذا ما قاله نبيل الحلفاوي عن لاعب الزمالك محمد عبدالشافي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على توجيه رسالة للاعب الزمالك محمد عبد الشافي، بعد تعرضه للإصابة في مباراة أمس السبت، التي جمعت بين الأهلي والزمالك.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "محمد عبد الشافي..لاعب خلوق ملتزم جاد ومحترم.. خبرة وكفاءة، لم نسمع منه أو عنه يوما ما يسيء".

وأضاف: "ضمن قائمة من حازوا إحترام الجماهير على اختلاف انتماءاتهم.. ننتظرك سليمًا معافًا إن شاء الله".

يذكر أن الزمالك حقق الفوز على الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما أمس السبت ببطولة الدوري، وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .

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