فيديو | سوسن بدر ترقص على نغمات أغنية "بالبنط العريض"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة سوسن بدر مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "بدر" في الفيديو وهي ترقص على أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي "بالبنط العريض". وعلقت الفنانة سوسن بدر على الفيديو: "حبيتها أوي". يذكر أن آخر أعمال سوسن بدر مشاركتها فى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانين كريم فهمى وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.

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