"قال إن لحم كتافه من خير مصر.. وتزوج في عمر الـ 60".. تصريحات أرملة عبد السلام النابلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يحتفل جمهور ومحبي الفنان الكوميدي الكبير عبد السلام النابلسي بعيد ميلاده الذي يوافق 23 أغسطس من كل عام.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم حكايات النجم الراحل:

نشأته

ولد عبد السلام عبد الغني النابلسي في 23 أغسطس عام 1899، في "عكار" شمال طرابلس اللبنانية، وتعود جذوره إلى مدينة "نابلس" الفلسطينية.

الصحافة

خاض النابلسي تجربة الصحافة عام 1925، من خلال عمله في أكثر من مجلة مثل "مصر الجديدة" ومجلة "الصباح".

بدايته الفنية

وفي عام 1929 دخل "النابلسي" عالم الفن على يد السيدة آسيا داغر في فيلم "غادة الصحراء"، ولكن تحققت نجوميته عام 1931 في فيلم "وخز الضمير".

الإخراج

كان لـ "النابلسي" مواهب متعددة بجانب التمثيل، خاض تجربة الإخراج، وعمل كمساعد مخرج مع الفنان يوسف وهبي.

أشهر عازب

ظل النابلسي يلقب بـ "أشهر عازب في الوسط الفني" حتى وصل الـ 60 من عمره، ثم تزوج من إحدى معجباته في بيروت، وتُدعى "جورجيت سبات"، إلا أن زواجهما تم دون علم أسرتها، والتي أرغمته على تطليقها بعد فترة قصيرة.

Advertisements

أشهر أعماله

قدم الراحل عبد السلام النابلسي أعمالًا متعددة للفن المصري، أشهرها "البدوية الحسناء"، "حمامة السلام"، "عفريته هانم"، "المليونيرة الصغيرة"، "شارع الحب"، "ما تقولش لحد"، "عايزة أتجوز"، "رسالة غرام"، "بنت الجيران"، "المحتال"، "ليالي الحب"، "إزاي أنساك"، "أنت حبيبي"، غيرها.

الضرائب

تراكمت على النابلسي الضرائب، وهو ما دفعه للعودة إلى لبنان مرة أخرى، وهناك صار مديرًا للشركة المتحدة للأفلام، وأنتج عدة أفلام منها فيلم "فاتنة الجماهير".

إفيهات

تميز الفنان عبد السلام النابلسي بعدة "أفيهات" في معظم أفلامه، التي لا يناسها الجمهور، منها "ناس لها حظ وناس لها ترتر"، "إفرجها يا كريم، إبسطها يا باسط"، "يا أيتها السماء صُبي غضبك على الأغبياء".

قالت جورجيت، أرملة الفنان الراحل عبدالسلام النابلسي، إنه كان يردد دائما عبارة "لحم أكتافي من خير مصر" وذلك في كل حواراته الصحفية، مشيرة للنجاح الكبير الذي حققه النابلسي مع الفنان الراحل عبدالحليم حافظ والصداقة التي جمعتهما من خلال المشاركة في عدد من الأفلام.

وأضافت جورجيت في لقاء تلفزيوني ببرنامج "العاشرة مساءً" المذاع على قناة "دريم"، إن عبدالحليم حافظ زارهما في منزلهما في لبنان بعد زواجها من عبدالسلام النابلسي، لافتة إلى أن قصة حبها مع الفنان الراحل هي التي حولته من عدو للزواج لزوج مثالي.

وروت أرملة الفنان الراحل عبدالسلام النابلسي بعد ذلك لحظاته الأخيرة قبل وفاته في لبنان، إذ تعرض لأزمة صحية استدعت نقله للمستشفى وتوفى في سيارة الإسعاف، مضيفة : "أحلى أيام عمري قضتها مع عبدالسلام، وهو في سيارة الإسعاف كان ماسك ايدي لحد ما اتوفى، وأنا تركت أهلي وكل شئ من أجله، ورفضت أتزوج بعده".

وفاته

في 5 يوليو عام 1968، توفي عبدالسلام النابلسي، إثر أزمة قلبية حادة، تاركًا للفن المصري أعمالًا لا تنسى.