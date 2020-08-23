كافيه وورشة إطارات سيارات ومحل أحذية.. مشاريع يمتلكها نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

يسعى عدد من نجوم الفن، لإقامة مشاريع تجارية خاصة بهم، بجانب عملهم في الفن، كوسيلة يعتمدون عليها كمصدر رزق إضافي.

ونرصد لكم في التقريرالتالي ما مشروعات يمتلكها عدد من نجوم الفن:

حجاج عبدالعظيم

يمتلك الفنان حجاج عبد العظيم، كافيه بشارع الهرم، وحضر إفتتاحه أمس عدد من الفنانين من بينهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أحمد بدير وحفيده ياسين وشريف باهر وعمرو عبدالعزيز والمذيع إبراهيم السمان مقدم برنامج كريزي تاكسي وطلبة أكاديمية الفنون.

بيومي فؤاد

يمتلك الفنان بيومي فؤاد، مطعما بمنطقة السادس من أكتوبر، وحضر حفل الإفتتاح أكرم حسني ومحمد أنور وحمدي الميرغني ومصطفى خاطر.

حسين أبو حجاج

يمتلك الفنان حسين أبو حجاج، محل وورشة إصلاح إطارات للسيارات في المنيا.

كريم عفيفي

يمتلك الفنان الشاب كريم عفيفي، مطعما بمدينة السادس من أكتوبر، وحضر افتتاحه عدد من نجوم الفن والكرة منهم أوس أوس، أحمد الشيخ، رامي ربيعة، وليد سليمان، أيمن أشرف، وغيرهم.

روجينا وزوجها أشرف زكي

ويمتلك الدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، مطعمًا داخل أحد مولات الشيخ زايد، وحضر افتتاحه عدد من نجوم الفن منهم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، إلهام شاهين، صفية العمري، رجاء الجداوي، وفاء عامر، زينة، أيتن عامر، راندا البحيري، لبلبة، رانيا فريد شوقي، عبير صبري، فيفي عبده، حجاج عبد العظيم، وصلاح عبد الله.

نجوم مسرح مصر

افتتح نجوم مسرح مصر"مصطفى خاطر، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور"، محلا بالشراكة، وهو عبارة عن محل أحذية بأحد الأسواق التجارية في مدينة الشيخ زايد.

سعد الصغير

يمتلك الفنان سعد الصغير، كافيه بمنطقة الدقي، وحضر افتتاحه أمينة، وعدد من أصدقائه وجيرانه.

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هاني شاكر

يمتلك الفنان هاني شاكر، مطعما بمنطقة المهندسين، وحضر افتتاحه عدد من الفنانين من بينهم حكيم، غادة رجب، الملحن محمد ضياء، وأبو الليف.

محمد ثروت

ويمتلك الفنان محمد ثروت، كافيه بمنطقة هضبة حدائق الأهرام، وحضر افتتاحه عدد من الفنانين بينهم حسن الرداد، وشيكو، وهاني حسن، والمخرج أحمد البدري، وسامح حسين الأسمر وزوجته منى جمال، وإيمان أيوب .

مصطفى شعبان

يمتلك الفنان مصطفى شعبان، مطعمًا بمنطقة الدقي، وحضر حفل الإفتتاح رانيا يوسف.

مصطفى قمر

يمتلك الفنان مصطفى قمر، كافيه في منطقة المهندسين، منذ عدة سنوات.

أحمد حلمي

يمتلك الفنان أحمد حلمي، كافيه بمنطقة الزمالك.

هشام ماجد

ويمتلك الفنان هشام ماجد سلسلة مطاعم، ولديه كافيه بمنطقة الشيخ زايد.

راندا البحيري

تمتلك الفنانة راندا البحيري، مطعما بمنطقة الإسكندرية.

زينة

تمتلك الفنانة زينة، كافيه بمنطقة المهندسين.