شاهد .. دي سي تطرح البرومو الرسمي لـ The Batman

طرحت شركة دي سي كومكس البرومو الرسمي لفيلم The Batman، وجاء ذلك عبر قناة وارنر برذرز الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. Advertisements ومن المقرر عرض فيلم The Batman، يوم الجمعة الموافق 1 من شهر أكتوبر بعام 2021 المقبل بجميع دور العرض. أكتوبر بعام 2021 المقبل بجميع دور العرض. وفيلم The Batman من تأليف وإخراج مات ريفز، وبطولة كل من روبرت باتنسون، أندي سركيس، زوي كرافيتز، بول دانو، جيفري رايت، كولن فاريل، جون تورتورو، بيتر سارسجارد.

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