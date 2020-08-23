أحمد الفيشاوى يعود لتقديم ‏ أغانى الهيب هوب

يعود الفنان أحمد الفيشاوي لتقديم أغاني الهيب الهوب، حيث يعمل حاليًا على تسجيل أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها قريبًا، وذلك بعد سنوات من التوقف، وتقديمه عددًا من الأغنيات لهذا النوع الموسيقى.
ومن ناحية اخرى يصور الفيشاوى حاليًا فيلم 30 مارس، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، حيث تعتمد قصته على حادث مفاجئ يقلب الموازين فيالعمل، وهو بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد علي رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.
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