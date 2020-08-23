أحمد الفيشاوى يعود لتقديم ‏ أغانى الهيب هوب

يعود الفنان أحمد الفيشاوي لتقديم أغاني الهيب الهوب، حيث يعمل ‏حاليًا على تسجيل أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها قريبًا، ‏وذلك بعد سنوات من ‏التوقف، وتقديمه عددًا من الأغنيات لهذا النوع الموسيقى.

ومن ناحية اخرى يصور الفيشاوى حاليًا فيلم 30 مارس، الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، حيث تعتمد ‏قصته على حادث ‏مفاجئ يقلب الموازين في

العمل، وهو بطولة أحمد ‏الفيشاوي، ‏ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وإنجي المقدم، وأسماء ‏أبو اليزيد، ‏وندى ‏موسى، وصبرى فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ‏ومحمد علي ‏رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ‏ضيوف ‏الشرف ومن ‏تأليف ‏حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.‏