قراءة الكف والكتابة أبرز هواياته

استطاع الفنان الراحل عبدالسلام النابلسى أن يترك خلفه بصمة شديدة الوضوح، فهو الكوميديان الذى أضحك الملايين وعاش فى نفس الوقت ظروفاً صعبة.

ونحن نحتفل هذه الأيام بذكرى ميلاده «23 أغسطس» نلقى الضوء على أبرز هواياته التى كان يمتلكها ويجتهد من أجل تطويرها، ومن هوايات عبد السلام النابلسى قراءة الكف والفنجان، وكان عدد كبير من النجوم يستعينون به ويؤمنون بما يقول مثل

الفنانة الكبيرة فاتن حمامة وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وسامية جمال.

ومن هواياته أيضًا حب الكتابة، ولا يعرف الكثير من محبى «النابلسى» أنه بدأ حياته صحفيا وترك صاحبة الجلالة بسبب عشقه للتمثيل.

يذكر أن عبد السلام النابلسى من أصل فلسطينى، وولد فى 23 أغسطس 1899، وشارك عددا كبيرا من نجوم

التمثيل وكان سببا فى نجاح أعمالهم مثل إسماعيل ياسين وفريد الأطرش.

ومن أبرز أفلامه «حلاق السيدات، ليلى بنت الريف، شادية الوادى، عدل السماء»، وفى أيامه الأخيرة واجه النابلسى ظروفا بالغة الصعوبة، إذ أفلس بنك «ونترا» فى بيروت وكان النابسى يضع فيه كل أمواله وعلى إثر ذلك خسر كل ما يملك، لم يتحمل الفنان الكبير الصدمة وساءت حالته الصحية وداهمه مرض نادر فى المعدة، وفى 5 يوليو 1968 رحل عن الحياة تاركاً خلفه ميراثاً فنياً كبيراً وقصة إنسانية مؤثرة.