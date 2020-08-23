"جمال الحريم".. نور تتصدر تريندات جوجل بالكمامة

تصدرت الفنانة نور، تريندات مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وذلك بعد أن ظهرت بالكمامة عبر إنستجرام.

كما أعلنت النجمة اللبنانية نور، عن بدء تصوير مسلسلها الجديد “جمال الحريم”، بصورة لها وهي ترتدي كمامة، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام وعلقت: لا يمكنك رؤيتي بسبب القناع ولكنني متحمس حقًا لليوم الأول من التصوير.. أتمنى لي التوفيق”.

ومسلسل "جمال الحريم" بطولة نور اللبنانية، دينا فؤاد، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق،

ودينا فؤاد واسلام جمال، والفنانة الشابة رنا رئيس ومحمد شاهين، كما يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث.

يشار إلى أن نور اللبنانية قدمت آخر أعمالها مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، روجينا، محمد علاء سلوى عثمان، ريم سامى، عبد العزيز مخيون، وأخرون، تأليف وإخراج محمد سامى.

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يذكر أن الفنانة نور شاركت من قبل متابعيها بصورة تجمعها مع مخرجة المسلسل، منال الصيفي، عبر حسابها الرسمي بموقع الصور انستجرام، وعلقت: “مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل #جمال_حريم .. قريباً!”.

وقدمت منال الصيفي العديد من الأعمال الناجحة وصاحبة بصمة فنية جيدة، وهى مخرجة من بيت فنى فهى ابنة المخرج حسن الصيفي، والممثلة القديرة زهرة العلا تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم إخراج عام 1993.

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