فيديو .. إيهاب توفيق يطرح أحدث أغنياته هي دنيا

طرح النجم إيهاب توفيق أحدث أغنياته، والتي تحمل اسم هي دنيا، وجاء ذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية هي دنيا من كلمات عوض بدوي، وألحان أشرف سالم، وتوزيع أحمد عادل. Advertisements يذكر أن النجم إيهاب توفيق طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الصيف و البحر، والأغنية من كلمات وألحان مصطفى كامل، وتوزيع أحمد عادل، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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