فيديو .. سوسن بدر تتمايل على أنعام أغنية بالبنط العريض لـ حسين الجسمي

نشرت النجمة سوسن بدر فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت سوسن بدر من خلاله أثناء استماعها أغنية بالبنط العريض للنجم حسين الجسمي، وأعربت سوسن عن حبها للأغنية قائلة: حبيتها أوي. للأغنية قائلة: حبيتها أوي. View this post on Instagram حبيتها أوي 😍 @7sainaljassmi A post shared by Sawsan Badr / سوسن بدر (@sawsanbadrofficial) on Aug 23, 2020 at 10:30am PDT Advertisements وأغنية بالبنط العريض من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 10 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. عبر موقع يوتيوب. ومن ناحية آخرى تنتظر النجمة سوسن بدر عرض فيلم مش أنا، والفيلم من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، حجاج عبدالعظيم، سوسن بدر، محمد عبدالرحمن، فايز المالكي، عصام السقا، إياد نصار، اسما سليمان، محمد الجوهري، ياسمين البشبيشي.

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