نشرت الفنانة يارا فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وظهرت يارا من خلاله أثناء غسل يديها. وحصرت يارا على تقديم النصيحة لجمهورها ومتابعيها على مواظبة غسل اليدين جيدًا، وذلك تجنبًا من انتشار فيروس كورونا المستجد مرة آخرى، كما صرحت يارا قائلة: وما نِنسى كمان إنّو غسيل الإيدين كتيييير مهمّ. إنّو غسيل الإيدين كتيييير مهمّ. Advertisements يذكر أن الفنانة يارا طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان ما يهمك يا بيروت، والأغنية من كلمات تمام زليق، وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع عباس صباح، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمحاربة كورونا .. يارا تحث جمهورها على مواظبة غسل اليدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.