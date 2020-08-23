عمر كمال عن زوجة مؤمن زكريا: ست عظيمة متربية ع الاصول والجدعنة

نشر الفنان عمر كمال صورة للكابتن مؤمن زكريا وزوجته وابنه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح عمر كمال مشيدًا بزوجة مؤمن زكريا: الست اللي تشيل جوزها وقت ما يكون تعبان ف هي

بتبقي ست عظيمه ، عظيمة جدا ، بنت ناسمتربية ع الاصول والجدعنة .. اللي ربنا بيحبه بيرزقه ب ست ب ١٠٠ راجل ، بتشيله ف تعبه وف همه وفي نفسيته المدمرة بتبقي معاه ام وزوجة وصاحبة وحبيبه بتحسسه وبتخليه يعتبر التعب اللي عنده دا شويه صداع بس جامدين شويه وهيرحوا بالدعاء والدواء.

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وأضاف عمر قائلًا: اي ست آصيلة بتبان ف المواقف اللي زي دي .. اختاروا ناس تشيلكوا ف تعبكوا ، تصونكوا ، وتخاف عليكم.

يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان انتى كل حاجة ليا، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.