عمر كمال عن زوجة مؤمن زكريا: ست عظيمة متربية ع الاصول والجدعنة

نشر الفنان عمر كمال صورة للكابتن مؤمن زكريا وزوجته وابنه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وصرح عمر كمال مشيدًا بزوجة مؤمن زكريا: الست اللي تشيل جوزها وقت ما يكون تعبان ف هيبتبقي ست عظيمه ، عظيمة جدا ، بنت ناس
متربية ع الاصول والجدعنة .. اللي ربنا بيحبه بيرزقه ب ست ب ١٠٠ راجل ، بتشيله ف تعبه وف همه وفي نفسيته المدمرة بتبقي معاه ام وزوجة وصاحبة وحبيبه بتحسسه وبتخليه يعتبر التعب اللي عنده دا شويه صداع بس جامدين شويه وهيرحوا بالدعاء والدواء.
وأضاف عمر قائلًا: اي ست آصيلة بتبان ف المواقف اللي زي دي .. اختاروا ناس تشيلكوا ف تعبكوا ، تصونكوا ، وتخاف عليكم.
يذكر أن الفنان عمر كمال طرح مؤخرًا أغنية بعنوان انتى كل حاجة ليا، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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