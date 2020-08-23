جورج وسوف مشيدًا بـ تركي آل الشيخ: عندما اقرأ على صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح

أشاد النجم الكبير جورج وسوف بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر. وصرح جورج وسوف قائلًا: الله يديمك ياشيخ تركي...ابو ناصر الغالي .. عندما اقرأ اي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر و يفرح .. الله يفرحك كل عمرك...اخوك جورج وسوف .. ابو وديع. اقرأ اي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر و يفرح .. الله يفرحك كل عمرك...اخوك جورج وسوف .. ابو وديع. وكان المستشار تركي آل الشيخ نشر فيديو نادر جدًا للنجم جورج وسوف، وظهر جورج من خلاله في عمر الطفولة أثناء تألقه في الغناء، وعلق المستشار تركي على الفيديو قائلًا: ابووديع كريزما. في عمر الطفولة أثناء تألقه في الغناء، وعلق المستشار تركي على الفيديو قائلًا: ابووديع كريزما. Advertisements ابووديع كريزما🎼❤️👍 pic.twitter.com/ttPGsC25yz — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 22, 2020 يذكر أن النجم الكبير جورج وسوف طرح مؤخرًا كليب بعنوان سكت الكلام، والكليب من إخراج أحمد المنجد، والأغنية من كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، وتوزيع توني سابا، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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