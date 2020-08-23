أشاد النجم الكبير جورج وسوف بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.
وصرح جورج وسوف قائلًا: الله يديمك ياشيخ تركي...ابو ناصر الغالي .. عندمااقرأ اي شيء في صفحتك عني قلبي يكبر و يفرح .. الله يفرحك كل عمرك...اخوك جورج وسوف .. ابو وديع.
وكان المستشار تركي آل الشيخ نشر فيديو نادر جدًا للنجم جورج وسوف، وظهر جورج من خلالهفي عمر الطفولة أثناء تألقه في الغناء، وعلق المستشار تركي على الفيديو قائلًا: ابووديع كريزما.
ابووديع كريزما🎼❤️👍 pic.twitter.com/ttPGsC25yz— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 22, 2020
يذكر أن النجم الكبير جورج وسوف طرح مؤخرًا كليب بعنوان سكت الكلام، والكليب من إخراج أحمد المنجد، والأغنية من كلمات عاطف يونس، وألحان شاكر الموجي، وتوزيع توني سابا، كما كسر الكليب حاجز الـ 6 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف مشيدًا بـ تركي آل الشيخ: عندما اقرأ على صفحتك عني قلبي يكبر ويفرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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