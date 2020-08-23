إصابة لاعب برشلونة الجديد بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 4 دقائق

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 11:12 مساءً

أعلن نادي برشلونة الإسباني إصابة لاعب وسطه الجديد البوسني ميراليم بيانيتش بفيروس كورونا.

كتب النادي الكاتالوني في بيان أن بيانيتش (30 عاما) المنتقل من جوفنتوس الايطالي في نهاية حزيران الماضي: “ثبتت اصابته بعد أن عانى من بعض الانزعاج. اللاعب بصحة جيدة ومعزول في المنزل”.

تابع: “لهذا السبب، لن يسافر اللاعب الى برشلونة قبل 15 يوماً للانضمام الى الفريق”.

وكان بيانيتش انتقل إلى برشلونة مقابل 60 مليون أورو مع 5 ملايين من الحوافز، في صفقة شهدت انتقال لاعب الوسط البرازيلي أرتور في الاتجاه المعاكس لقاء 72 مليون أورو إلى 10 ملايين من الحوافز والمكافآت.

وأشارت الصحف الإسبانية ان بيانيتش كان في إجازة في ايطاليا.

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وهذه ثالث إصابة بكورونا في برشلونة، بعد المدافعين الفرنسيين صامويل أومتيتي وجان-كلير توديبو.

بدأ بيانيتش مسيرته الاحترافية مع نادي متز الفرنسي في العام 2007 قبل الانتقال إلى ليون.

خاض في فرنسا 115 مباراة سجل خلالها 16 هدفا، قبل الانتقال الى روما في العام 2011. أمضى خمسة مواسم مع نادي العاصمة الإيطالية، خاض خلالها 200 مباراة شملت تسجيله 30 هدفا وصنع 40 تمريرة حاسمة، قبل الانتقال إلى جوفنتوس في 2016.

وأشار برشلونة إلى ان لاعبه الجديد أظهر مع ناديه الأخير: “موهبته الناضجة وأصبح محوريا في أحد أفضل الأندية في العالم، وفاز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات (رفعها الى اربعة في نهاية الموسم) وكأس إيطاليا مرتين والكأس السوبر الإيطالية مرة”.

وتابع: “لعب بيانيتش في كل مركز في خط الوسط، أكان خط الوسط الهجومي مع ميتز، أو دور أكثر عمقا في ليون وروما. قدرته على الالتحاق بالهجمات مع التقدم من العمق، إضافة الى قدراته الممتازة لتنفيذ الضربات الحرة، جعلته يسجل عددا لا بأس به من الأهداف. الى ذلك، جودته الفنية، رؤيته للعبة والتزامه، هي صفات تجعل منه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم حاليا”.

ويسعى برشلونة على الصعيد المحلي لاستعادة لقب الليغا من ريال مدريد، فيما خرج بنتيجة مذلة من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني 2-8.

ويستعد برشلونة مع مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان، بديل كيكي سيتيين المقال من منصبه، للعودة إلى التمارين في 31 الجاري، قبل انطلاق الدوري في 12 أيلول المقبل.