نجوم عرب وعالميين دعموا مبادرة زهير مراد لإغاثة ضحايا انفجار بيروت..وجينفير لوبيز تدعم بصورة ثلاثية الأبعاد

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 23 - أغسطس - 2020 9:04 مساءً

أطلق مراد عبر الإنترنت قميصا باللونين الأسود والأبيض طُبعت عليه جملة من 4 كلمات هي “رايز فروم ذي آشز” (الانبعاث من الرماد) للتأكيد على أن بيروت ستنهض من محنتها.

وأشار إلى أن مبيعات هذا التصميم ستذهب بالكامل إلى جمعيّة “فرح العطاء” التي تهتم بالاحتياجات الإنسانية لضحايا الانفجار.

ونجحت مبادرة مراد في حشد عدد كبير من نجوم الفن العرب والعالميين من بينهم جينيفر لوبيز وصوفيا فيرجارا وسيرين عبدالنور ومحمد حداد ويسرا وليلى علوي ودرة.

وشاركت لوبيز، أمس السبت، عبر صفحتها الرسمي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي صورة “ثلاثية الأبعاد” لها، والتي ترتدي فيها قميصا من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي، زهير مراد.

ومطبوع على القميص عبارة ” Rise From The Ache” (النهوض من الألم) وهي استنكار لما وقع جراء انفجار مرفأ بيروت، بهدف التأكيد للمجرم أن بيروت ستنهض من جديد من الحطام.

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وبدوره مراد اعاد نشر صورة لوبيز ليشكرها على دعمها، ما شكر كل فنانة قامت بدعم حملته عبر صفحته على انستغرام

وكتبت جينيفر لوبيز مع صورتها “ثلاثية الأبعاد”: ” “معا سننهض، انضموا إليّ وإلى صديقي زهير مراد لمساعدة الناس في بيروت الذين خسروا الكثير في المأساة المروعة، مئة في المئة من عائدات تشكيلة القمصان ستذهب لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها على الأرض الصليب الأحمر اللناني وجمعية فرح العطاء”.

وبدورها شاركت سيرين عبدالنور اتي كانت من السباقات في دعم مبادرة مراد، لا سيما أنها من أصدقائه المقربين، حيث نشرت له عبر الانستغرام صورة ومقاطع تظهر حجم الدمار الذي لحق بمصنعه معربة عن حزنها لخسارة مراد الفادحة من الجانب المادب والمعنوي.

ولم تتردد النجمة المصرية يسرا التي لا تنفك تعبر عن محبتها للبنان وشعبه في دعم حملة زهير مراد لمساعدة ضحايا بيروت كما دعت محبيها لدعم الضحايا من خلال اقتناء القميص، الذي أنتج بكمية محدودة.

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يشار إلى من بين المشاهير العالميين الذين شاركوا في مبادرة زهير مراد، الممثلة الأمريكية، صوفيا فيرغارا، وعارضة الأزياء، أليساندرا أمبروزيو.

ويذكر أن صالة عرض زهير مراد كانت على بعد مرمى حجر من موقع الانفجار. وأظهرت صور نشرها على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي واجهات العرض محطمة، وجدران المبنى متصدعة فيما صمدت بعض الأحرف من اسمه على الواجهة الرئيسية المواجهة للمرفأ.

وكتب تعليقا جاء فيه “جهود سنوات ذهبت سدى في لحظة”، لافتا إلى أن فريق عمله كان قد غادر قبل لحظات من الانفجار. وأبدى امتنانه لـ”سلامة” موظفيه.

وصمم مراد “موديلات” عدة من القمصان محدودة الإصدار وبلونين مختلفين ألا وهما الأبيض والأسود.حيث يمكن شراء التيشيرت من موقع represent.com/Beirut.