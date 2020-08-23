أول فوز لأوليفيرا في “موتو جي بي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - تجاوز البرتغالي ميغيل أوليفيرا (كاي تي أم) الإسباني بول اسبارغارو والأوسترالي جاك ميلر في المنعطف الأخير، ليحقق فوزاً مفاجئاً في جائزة ستيريا الكبرى، الجولة الخامسة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة “موتو جي بي”.

وفي سباق مثير على حلبة سبيلبرغ في النمسا، دخل اسبارارو (كاي تي أم) اللفة الأخيرة في الصدارة، الا ان ميلر سائق دوكاتي نجح في تجاوزه.

وفي الوقت الذي كان يتصارع فيه الثنائي في المنعطف الاخير، نجح اوليفيرا في تجاوزهما ليحقق اول فوز لبلاده على الاطلاق في فئة “موتو جي بي”، فيما حل الأوسترالي ثانيا واسبارغارو ثالثا.

أما متصدر التتيب العام الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) حل في المركز 13 الا انه حافظ على صدارة السائقين.

وقال اوليفيرا: “لقد تفاجأت كثيرا. لأنني تجاوزت خط النهاية ورأيت العلم الاسود والابيض ولم يكن احد من حولي وقلت لنفسي: سأفوز. كان امراً رائعاً”.

وتوقف السباق عندما انزلق الإسباني مافريك فيناليس درّاج “ياماها” على الحلبة قبل أن تصطدم دراجته بأحد حواجز السلامة.

وتسبب التوقف بتراجع الاسباني خوان مير (سوزوكي)، الذي كان في الطليعة حيث لم يكن بإمكانه تغيير الاطارات الأمامية، فيما استفادت الفرق الأخرى من التوفق لتغيير اطاراتها.

وحل متصدر ترتيب بطولة العالم الفرنسي فابيو كوراتارارو (دوكاتي) في المركز 13.

وفي ما يأتي ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ستيريا الكبرى:

1- البرتغالي ميغيل اوليفيرا (كاي تي ام) 16:56,025 دقيقة

2- الأوسترالي جاك ميلر (براماك رايسينغ) بفارق 0,316 ثانية

3- الإسباني بول اسبارغارو (كاي تي ام) بفارق 0,540 ث

4- الإسباني خوان مير (سوزوكي) بفارق 0,641 ث

5- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو (دوكاتي) بفارق 1,414 ث

وترتيب بطولة العالم بعد الجولة الخامسة:

1- الفرنسي فابيو كوارتارو 70 نقطة

2- الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو 67

3- الأوسترالي جاك ميلر 56

4- الروسي براد بيندر 49

5- الإسباني مافيريك فيناليس 48

– فوز أول لبيزيكي في “موتو 2” بعد خطأ مارتن

وخطف الإيطالي ماركو بيزيكي (كاليكس) فوزه الاول في فئة موتو 2 رغم تجاوزه الخط ثانيا، مستفيدا من تخسير الاسباني خورخي مارتن (كاليكس) الذي كان اول الواصلين، مركزا بسبب خروجه عن المسار في المنعطف الاخير.

وقال بيزيكي (21 عاما): “أنا سعيد جدا. لا يمكنني أن أصف شعوري وقد بكيتُ مثل الطفل”.

وتابع: “لم أكن قويا كفاية في الكبح من أجل تجاوزه (مارتن)، لذا حاولت أن أدفعه لارتكاب الخطأ”.

وسيطر مارتن الذي انطلق من المركز الثاني، على سباق يشكل المرحلة السادسة في فئتي موتو 3 وموتو 2 والخامسة في الفئة الكبرى موتو جي بي من الموسم المتأخر بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وصمد في اللفات الاخيرة امام عودة بيزيكي القوية، الا انه خرج الى العشب في المنعطف الاخير ما أدى الى تخسيره مركزا.

وقال مارتن الذي أحرز المركز الاول في جائزة النمسا الكبرى على الحلبة ذاتها الاسبوع الماضي “أعتقد أنني لم ألمسه (العشب)، يجب أن أراجع ذلك بالصور”.

وتابع: “لقد فزنا بالسباق الفعلي وأنا سعيد بأدائي”.

وحل الأوسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) في المركز الثالث والياباني تيتسوتا ناغاشيما (كاليكس) رابعا.

واكتفى الايطالي لوكا ماريني (كاليكس)، متصدر الترتيب العام، في المركز السادس، الا انه حافظ على صدارة الترتيب بفارق ثماني نقاط عن مارتن.

وشهدت اللفات الاولى من السباق صدامات عدة ادت الى خروج الاسباني آرون كانيت الذي انطلق من المركز الاول، اضافة الى البريطاني سام لويس.

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وفي ما يأتي ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة ستيريا الكبرى:

1- الإيطالي ماركو بيزيكي (كاليكس) 37:12,461 دقيقة

2- الإسباني خورخي مارتن (كاليكس) التوقيت عينه

3- الأوسترالي ريمي غاردنر (كاليكس) بفارق 1,027 ثانية

4- الياباني تيتسوتا ناغاشيما (كاليكس) بفارق 1,974 ث

5- السويسري توماس لوثي (كاليكس) بفارق 3,230 ث

وترتيب بطولة العالم بعد الجولة السادسة:

1- الإيطالي لوكا ماريني 87 نقطة

2- الإيطالي اينيا باستيانيني 79

3- الإسباني خورخي مارتن 79

4- الياباني تيستوتا ناغاشيما 58

5- الإيطالي ماركو بيزيكي 65

فوز أول لليافع فييتي في “موتو 3”

وأحرز الإيطالي تشيليستينو فييتي (كاي تي ام) المركز الأول في فئة موتو 3، محققاً فوزه الاول في بطولة العالم، فيما سقط البريطاني جون ماكفي عن دراجته قبل بضع لفات من النهاية.

وتقدم فييتي (18 عاما) في السباق على مواطنه طوني أربولينو (هوندا) الذي حل ثانيا بعد صراع محتدم بينهما حتى المنعطفات الاخيرة، فيما جاء الياباني آي أوغورا (هوندا) ثالثا.

وقال فييتي بعد الفوز “كان سباقا صعبا. إنه أفضل يوم في حياتي”.

أما متصدر الترتيب العام الاسباني البرت اريناس (كاي تي ام)، الذي حقق الاحد الفائت لقب جائزة النمسا الكبرى على الحلبة عينها، فحل خامسا الا انه حافظ على صدارته بفارق 25 نقطة عن أوغورا الذي خطف الوصافة من ماكفي (هوندا).

وفي ما يأتي ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة ستيريا الكبرى:

1- الإيطالي تشليستينو فييتي (كاي تي ام) 37:10,319 دقيقة

2- الإيطالي طوني أربولينو (هوندا) بفارق 0,410 ثانية

3- الياباني آي أوغورا (هوندا) بفارق 0,938 ث

4- الإسباني غابريال رودريغو (هوندا) بفارق 1,182 ث

5- الإسباني البرت اريناس (كاي تي ام) بفارق 1,380 ث

وترتيب بطولة العالم بعد الجولة السادسة:

1- الإسباني البرت اريناس 106 نقاط

2- الياباني آي أوغورا 81

3- البريطاني جون ماكفي 67

4- الإيطالي تيليستينو فييتي 66

5- الإيطالي طوني أربولينو 60.