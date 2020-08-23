تينيت يفتتح موسم الأفلام السينمائية حول العالم

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"الخليج 365" من بيروت: يفتتح فيلم "تينيت" للمخرج كريستوفر نولان الموسم السينمائي بعد توقف دام ستة أشهر بسبب فيروس كورونا.

حيث أعادت الولايات المتحدة فتح سلاسل دور العرض بإجراءات سلامة تهدف إلى طمأنة الجمهور أثناء الجائحة.

و"تينيت" هو أول فيلم بميزانية كبيرة من استوديو كبير في هوليوود يتوجه إلى دور العرض منذ أن أدى تفشي فيروس كورونا إلى إغلاقها في جميع أنحاء العالم في مارس.

ويبدأ عرض الفيلم في 70 دولة إعتباراً من 26 أغسطس وفي الولايات المتحدة في الثالث من سبتمبر.

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ويلعب النجم جون ديفيد واشنطن دور عميل في وكالة المخابرات المركزية تم تجنيده لمساعدة منظمة تينيت الغامضة التي تحاول إيقاف حدث مروع.

ووصفت صحيفة تايمز اللندنية الفيلم الذي تبلغ مدته ساعتين ونصف بأنه "فيلم سينمائي كبير ومذهل ومبهج" وأضافت "عادت السينما أخيرا".

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الفيلم كان ممتعاً و"ضخم بشكل مطمئن من كل النواحي بالنسبة لفيلم جرى تصويره عبر مواقع عالمية متعددة".

لكن موقع إندي واير كان أقل إعجاباً بالفيلم إذ وصفه بأنه مخيب ويخلو من حس الدعابة.

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