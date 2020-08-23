بعد استئصال ورم من الصدر.. هذه حالة سعود أبو سلطان الصحية

متابعة بتجــــــــــــرد: طمأن الفنان الإماراتي سعود أبو سلطان جمهوره ومحبيه بعد خضوعه الأسبوع الماضي لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم حميد في منطقة الصدر

وكشف نجم الموسم الأول من برنامج “سوبر ستار”، في لقاء مع Et بالعربي أنه بات بصحة جيدة بعد استئصال الورم من صدره نتيجة “بعض الخرابيط اللي كانت موجودة عنده”، حسب تعبير.

وأكد أنه “رجع طبيعي حالياً بعد تخلصه من التليّف الذي أصابه مرة جديدة في منطقة الصدر ويحتاج لفترة من الراحة لا تقل عن شهر”.

يُشار إلى أن سعود أبو سلطان واجه قبل سنوات تهمة الاعتداء على فتاة فرنسية. وهو ما تحدث عنه في أحد اللقاءات مع برنامج MBC Trending حيث قال إنه خسر ثقته بنفسه وإن مشاعره أصبحت صفراً. وأضاف أنه لم يتمكن من الغناء ولا حمل العود لمدة 3 سنوات. كما أن سعود سُجن لمدة 3 سنوات بسبب هذه القضية، وهو نادراً ما يظهر على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر وسائل الإعلام.