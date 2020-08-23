كرم بورسين يتغزل بهاندا أرتشيل ويعلق على قُبلهما

متابعة بتجـــــــــــرد: عبّر النجم التركي ​كرم بورسين​ عن سعادته بالتعاون مع النجمة التركية ​هاندا أرتشيل​، في بطولة مسلسل “​أنت اطرق بابي”، الذي يعرض حالياً ويخظى بنسبة مشاهدة عالية.

وقال الممثل التركي في مقابلة إنه “كنت أظن أن هاندا إنسانة مغرورة، وعندما علمت أنها ستشاركني في البطولة، قلت لنرى ماذا يخرج منها، لكنها صدمتني بتواضعها”.

وأشار إلى أنها “إنسانة عظيمة تقوم بتحفيز الجميع في التصوير ولا تتململ أبداً، تعمل أكثر مني وهي لطيفة جداً، وأشعر أنني محظوظ جدا بالعمل معها”.

وعن مشاهد التقبيل بينهما في المسلسل، أكد أنه “نحن نقوم بما يريده المخرج، لا تخلطوا بين الفواكه والخضراوات”.

وأثير في الاسابيع الأخيرة جدلاً واسعاً بعد انفصال هاندا عن حبيبها مراد دالكيليتش، وقيل بأن السبب يعود إلى المشاهد الرومنسية والقبلات بينها وبين كرم، إلا أن الحبيب السابق أكد​ ان لا علاقة لبورسين بانفصاله عنها بل بسبب رغبة الشاب بأن يصبح أباً، في حين هاندا لا ترغب في أن تنجب الأطفال وتكون أماً مباشرة بعد الزواج، الأمر الذي أدى إلى انفصالهما بعد علاقة حب دامت لسنوات.