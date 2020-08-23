باريش اردوتش يصدم الجميع بفيديو جديد وتشوه في وجهه الوسيم

متابعة بتجــــــــــرد: تصدر اسم النجم التركي باريش أردوش مواقع التواصل بعد انتشار البرومو الرسمي لمسلسل “الحفرة” الذي انضم إليه في جزئه الرابع.

وظهر نجم “حب للابجار” بشخصية مختلفة وعنيفة مع نظرات قاسية. وأظهر البرومو مشاجرة دموية بينه وبين نجم المسلسل أراس بولوت انيملي، ولفت الانظار بندبة على وجهه، في جانب عينه اليسرى، وبوشم على يده، ما يؤكد أنّ دوره سيكون في غاية الشرّ، ولديه رغبة في الانتقام.

ورحّب الجمهور بمشاركة النجم الوسيم في المسلسل، معتبرين أنه سيضيف الكثير للعمل الشهير، وسيساهم وجوده في ارتفاع نسبة المشاهدة في الاسابيع القادمة.

وكان البطل الرئيسي للمسلسل أراس، أعلن الاسبوع الماضي عن بدء أعمال تصوير الموسم الرابع من المسلسل، وذلك بعد توقفه بسبب تداعيات فيروس كورونا، وخاض طاقم المسلسل تجربة هي الأولى من نوعها بتصوير حلقة من المسلسل أثناء فترة الحجر الصحي بالمنازل.

ومن المتوقع أن تظهر الى جانب باريش مجموعة جديدة من الفنانين، من بينهم الممثلة ايرام ساك والتي ستؤدي شخصية سيرين ضمن عائلة أردينيت، كما أعلن عن انضمام مصطفى افكران والذي سيؤدي شخصية جنكيز أدرينيت والد تشاتاي، والفنان إريك بوكا ليكون كبير عائلة اردينيت التي تواجه عائلة كوشافالي في أحداث المسلسل.