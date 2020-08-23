بالفيديو – “كات ومان” وباتينسون بزي Batsuit في “تريلر” The Batman

متابعة بتجـــــــــــرد: أفرجت استوديوهات وارنر بروس، عن التريلر التشويقي الأول لفيلم الأكشن والجريمة The Batman الذي يجسد فيه دور البطولة روبرت باتينسون، والذي من المقرر طرحه في دور السينما الأمريكية يوم 25 يونيو 2021.

ويستعرض الإعلان التشويقي شخصية ريدلر (بول دانو)، الذي يترك سلسلة من المضايقات المميتة لباتمان والمفوض جوردون (جيفري رايت).

ويظهر المقطع لمحات من شخصية كات وومان (زوي كرافيتز)، ويقدم أول مظهر كامل لباتينسون في زي Batsuit وسيارة Batmobile ويؤكد على نهج باتمان الوحشي لمحاربة الجريمة بينما يتغلب على حماقة من سفاح منخفض المستوى.

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ويركز العمل على فترة سنوات شباب باتمان، حينما كان أكثر ضعفاً وتشتتاً، وكان من المقرر في البداية أن يقوم الممثل الأمريكي بن أفليك بدور البطولة، إلا أنه أعلن انسحابه من الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم عام 1990 حول شخصية “باتمان” في شبابه خلال سعيه لكشف لغز معين يتطلب منه استخدام قواه الخارقة، ومن هنا يتحول بروس واين إلى الشخصية الخارقة التي عرفها العالم باسم “باتمان”. ومن المرجح أيضاً أن يواجه “باتمان” كثيراً من أعدائه في هذا الفيلم.