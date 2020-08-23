جائزة أفضل مونتاج من “السينما العربية” تذهب لـ”الفيل الأزرق 2″

متابعة بتجــــــــــرد: ذهبت جائزة أحسن مونتاج في حفل توزيع جوائز السينما العربية ACA بنسختها الخامسة، إلى فيلم الفيل الأزرق 2، حيث فاز المونتير أحمد حافظ بجائزة أحسن مونتاج التي أعلنتها مؤسسة ديرجيست للطباعة والنشر والتوزيع عن الأفلام التي تم عرضها خلال 2019.

وتعد الجائزة هي خامس جائزة يتلقاها حافظ من جوائز السينما العربية ACA، بعد فوزه منها بـ4 جوائز أفضل مونتاج عن أفلام سكر مُر عام 2015، هيبتا: المحاضرة الأخيرة عام 2016، الأصليين عام 2017، وعن فيلم تراب الماس عام 2018. كما تعد الجائزة هي ثالث جوائزه عن فيلم الفيل الأزرق 2، بعد فوزه بجائزتي أفضل مونتاج من جمعية الفيلم للسينما المصرية، والجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما.

النسخة الخامسة من جوائز السينما العربية ACA تختص بالأفلام التي تم عرضها خلال عام 2019، وتُمنح جوائز السينما العربية في 20 فئة عبر تصويت أعضاء أكاديمية احتفالية جوائز السينما العربية من العاملين في صناعة السينما، على غرار حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي تقيمه أكاديمية فنون وعلوم السينما، وهي من تنظيم مؤسسة دير جيست.

أحمد حافظ مونتير مصري صاحب مسيرة فنية حافلة بالأعمال والجوائز، تضم قائمة أعماله أكثر من 30 فيلماً روائياً طويلاً ومسلسلاً.

وسيُعرض له قريباً المسلسل المنتظر ما وراء الطبيعة على شبكة نتفليكس بأول إنتاجاتها الأصلية في مصر، كما عُرض له مؤخراً مسلسل في كل أسبوع يوم جمعة على منصة شاهد.نت الأصلية، ولاقى نجاحاً كبيراً.