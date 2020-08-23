“مارد” ينقل أحمد فهمي من الفقر للثراء.. تعرف إلى القصة

متابعة بتجـــــــــــرد: انتهى الفنان المصري أحمد فهمي من تصوير إعلان جديد لصالح إحدى شركات الاتصالات العالمية خلال الأيام الماضية.

ويكشف موقع “بتجـرد” تفاصيل الإعلان الذي يظهر خلاله فهمي في شخصية شاب فقير محطم نفسياً، وفجأة يظهر له مارد يقلب حياته رأساً على عقب، حيث يصبح من الأثرياء، ويمارس عدداً من الرياضات والهوايات، ومن المقرر أن يظهر الفنان المصري دياب في عدد من مشاهد الإعلان، وسيقدم أغنية شبابية بصوته تتماشى والحالة العامة للإعلان.

يذكر أن آخر أعمال أحمد فهمى كان مسلسل «رجالة البيت» الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركه البطولة كل من أكرم حسني، ويزو، بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.