جيسيكا سمبسون: أقلعتُ عن الإدمان لأصبح أمًا مثالية

متابعة بتجـــــــــــرد: قالت المطربة الأمريكية جيسيكا سمبسون إن إدمان الكحوليات أجبرها التوقف عن الغناء لمدة 3 أعوام، مؤكدة أنها لن تعود إلى تلك الهوة من أجل أولادها الثلاثة وعملها وصحتها.

وأشارت إلى أن قرارها بالتوقف عن الكحوليات كان سهلاً بعد أن وضعت في مخيلتها صور أبنائها، وهم يكبرون ويحتاجون إلى النظر إليها كأم مثالية يفتخرون بها.

وأوضحت أنها واجهت نفسها في مصارحة ذاتية، وأيقنت أنها تريد أن تفهم دوافعها وشخصيتها بصورة أكبر، وقررت أن تتحلى بالشجاعة وتقلع عن أي شيء يشوه صورتها أمام أبنائها، أو يعطلها عن النجاح أو يؤثر على استقرار أسرتها.

وأضافت أن الإدمان كان بمثابة نوع من تكميم الأفواه لها، وجعلها لا تستطيع الغناء لمدة 3 سنوات، لذلك قررت التوقف عنه، وساندها في قرارها زوجها إريك جونسون، بعد أن لجأت إلى طبيبة نفسية.

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وأكدت المطربة الأمريكية أنها لن تعود إلى ذلك الطريق مرة أخرى، بدافع التوتر أو الضغوط أو أي ذريعة أخرى، لأنه لا يوجد مبرر لأن تؤذي نفسها.

وذكرت أنها تحاورت مع نفسها، وقررت أن تواجه مخاوفها، وتسترد ثقتها بنفسها، وتبحث عن المتعة الحقيقية بعيداً عن الإدمان.

ووصفت أولادها الثلاثة بأنهم نعمة من السماء، قائلة: «يكفيني فخراً أنني أم لماكسي 8 سنوات، إيس 7 سنوات، بيري سنة واحدة، ورغم أنهم يصيبونني بالجنون أحياناً من شقاوتهم إلا أنهم أهم ما في حياتي».