21 يوما مؤلمة في حياة لاري كينج.. فقد 2 من أبنائه فجأة

فقد مقدم البرامج الأمريكي الشهير لاري كينج 2 من أبنائه في غضون 3 أسابيع تقريبًا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن آندي كينج، ابن الإعلامي الشهير، 65 عامًا، توفي على نحو مفاجئ بأزمة قلبية في الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز، ثم توفيت ابنته شايا، 52 عامًا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد وقت قصير من تشخيص إصابتها بسرطان الثدي.

وقال كينج "شعر بحزن بالغ لفقدهما، لا أحد يدرى كم الهموم التي تكتنف الوالد الذي يضطر لدفن ابنه".

الابنان هما ثمرة زواج كينج من ألين أتكينز، التي تزوجها عام 1961، ثم انفصلا وتزوجها مرة أخرى في 1967، وانفصلا مرة أخيرة في 1971.

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اشتهر لاري كينج بحواراته التي التقى خلالها مشاهير وزعماء العالم ونجوم الإنترنت، في برنامجه "لاري كينج ناو" على شبكة قنوات أورا.

وفي الفترة من عام 1985 إلى عام 2010، قدم كينج برنامج "لاري كينج لايف" على قناة CNN.

ذكرت شبكة "سي إن إن" في وقت سابق أن كينج، 86 عامًا، خضع لعملية قلب عام 2019 بعد تعرضه لألم في الصدر.

وحصل كينج على جائزة إيمي للأخبار والوثائقيات مرتين، وحصل على جائزة الإنجاز مدى الحياة في 2011.