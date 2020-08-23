بالكمامة.. نور تعلن بدء تصوير مسلسل "جمال الحريم"

الخليج 365الأحد 2020/8/23 08:59 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت النجمة اللبنانية نور بدء تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم" بصورة لها وهي ترتدي كمامة، عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام".
وعلّقت نور: لا يمكنكم رؤيتي بسبب القناع ولكنني متحمسة حقاً لليوم الأول من التصوير.. تمنوا لي التوفيق".
وكانت نور قد شاركت متابعيها بصورة تجمعها مع مخرجة المسلسل عبر حسابها الرسمي على "أنستجرام"، وكتبت: "مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل جمال الحريم.. قريباً".
المسلسل بطولة كلا من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.
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