بالكمامة.. نور تعلن بدء تصوير مسلسل "جمال الحريم"

أعلنت النجمة اللبنانية نور بدء تصوير مسلسلها الجديد "جمال الحريم" بصورة لها وهي ترتدي كمامة، عبر حسابها الرسمي على موقع "أنستقرام".

وعلّقت نور: لا يمكنكم رؤيتي بسبب القناع ولكنني متحمسة حقاً لليوم الأول من التصوير.. تمنوا لي التوفيق".

وكانت نور قد شاركت متابعيها بصورة تجمعها مع مخرجة المسلسل عبر حسابها الرسمي على "أنستجرام"، وكتبت: "مع المخرجة الجميلة منال الصيفي من كواليس مسلسل جمال الحريم.. قريباً".

المسلسل بطولة كلا من نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، ومن تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.