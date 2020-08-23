شكرا لقرائتكم خبر عن صيف ريم مصطفى بعد "شديد الخطورة" × 8 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى الفنانة ريم مصطفى اجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى، حيث تحرص على السفر إلى المدينة الساحلية كل "ويك اند" للاستمتاع بالأجواء الصيفية هناك، خاصة بعد انتهائها من ارتباطاتها الفنية، والتى كان آخرها مسلسل "شديد الخطورة" الذى انتهى عرض حلقاته على منصة watch it الرقمية بواقع حلقة كل أسبوع.

"شديد الخطورة" مكون من 7 حلقات وهو أول أعمال منصة watch it الأصلية، وقام ببطولته أحمد العوضى وريم مصطفى ورياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، حمزة العيلى، حسنى شتا، خالد كمال ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى.



ريم مصطفى

وقالت ريم مصطفى عن المسلسل إنها قررت خوض تجربة "شديد الخطورة" تحدياً لنفسها خاصة كأول ممثلة تقدم أكشن حقيقى، مضيفة أنها قدمت كافة المشاهد بدون الاستعانة بدوبلير رغم وجود مشاهد خطرة بالفعل على حسب وصفها مشددة على أن التجربة رغم صعوبتها إلا أنها كانت ممتعة بالنسبة لها وتعتبرها اختبار كبير لها خلال لون جديد تقدم للمرة الأولى.

وكانت ريم مصطفى قد انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "العنكبوت" بشهر يناير الماضى تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، شيماء سيف، زكى فطين عبد الوهاب، ومحمد ممدوح، ويتبقى لفريق العمل أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل وتحديد موعد طرحه بدور العرض.



الفنانة ريم مصطفى

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ريم مصطفى



ريم مصطفى فى المصيف



ريم مصطفى من اجازتها الصيفية



ريم مصطفى



ريم مصطفى تستمتع باجازة الصيف