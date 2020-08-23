شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقى بعد انسحاب محامى زوجها: لن أتنازل عن إهانتى وتهديدى بالتشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة هالة صدقي على انسحاب صالح السقا، محامى زوجها سامح سامي، من القضايا التى تجمع بينها وبين زوجها، مؤكدة أن هذا التنحي يحمل الكثير من المعاني، مضيفة: "مع ذلك لن أتنازل عن الإهانة التي لحقت بي وبأطفالي الذي تم استعمالهم لترهيبي والضغط علىّ للتفاوض حتى بعد نشر الفيديوهات الرخيصة وتهديدي بالتشهير أو التفاوض وذلك للتنازل عن حكم الحبس الذي صدر ضد الزوج".



هالة صدقي عبر تويتر

وأكدت الفنانة هالة صدقي عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، أنها تعتزم تقديم شكوى للنائب العام ضد كل من أساء لها ولأطفالها بالإهانة والتجريح، غدا، قائلة: "غدا سيتم تقديم شكوي للنائب العام لكل من أساء لي بالإهانة والتجريح لي ولأطفالي الذين لن ينسوا هذه الإساءة على مدار عمرهم كله، وكذلك كل المواقع التي تداولت الفيديوهات المسيئة".

وأضافت: "كفى ضغط على أطفالى فيكفى منعهم من السفر وتدمير مستقبلهم الرياضي ومنعهم من تجديد لبسبوراتهم الأمريكية وأخير التشهير بهم وجعلهم ماده للتسلية لرواد فيس بوك، وسيتم رفع قضية جديدة خاصة بأرض بكفر الشيخ والتي كنت أرجأتها من باب العيب الذي لا يعرفه البعض، وللأسف هذا الزوج لا أريد منه غير الطلاق والابتعاد عني فقط".

وتابعت: "أخيرا أشكركم جدا على محبتكم واهتمامكم ودعمك وتعاطفكم من أولادي الذين يدفعوا تمن شهرتي، وسأستمر للأسف حتى يقول القضاء كلمته فأنا في أيدي أمينة، وأعتذر على استعمالي للفيسبوك لأنه ليس مجال نشر المشاكل العائلية على الملأ، وهذا ما جعلني أصمت خمس سنوات، وبعد ما انتهي من هذا الكابوس سوف أسرد كل الحقائق في زمن لا يعرف معني العيب والحرام، وأتمنى كل المواقع اللي اتبرعت أنها تشير وتساعد في تدمير أطفالي يا ريت يشيروا تنحي محاميه وإنصافهم.. العذراء عيدت عليه".

facebook

وفي وقت سابق، قال المحامى سامح سامى، زوج الفنانة هالة صدقى، إنه لن يتنازل عن أي شيء ومتمسك بحقوقه، موجها استغاثته للنائب العام بمساعدته في الحصول على حقه في إجراء تحليل DNA مشككا بأن هالة صدقى ليست أم أبنائه ولكنها استخدمت بويضات تلقيح من سيدة أخرى.

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وأضاف، خلال فيديو نشره: "أنا مش طالب أكتر من حقى، وأنا متأكد إنهم ولادى مية في المية ولكن عاوز أعرف مين أمهم وإزاى هالة صدقى، فأنا محتاج تحليل DNA لها للتأكد من أمهم الحقيقة وبصمة صوتها على الفيديو الشهير بخصوص سبها لزملائها، والقضية شغالة وهترافع أنا فيها لأن دى قضيتى أنا ومش هاسيب حقى".

وكان صالح السقا، محامى زوج الفنانة هالة صدقى أكد لـ"الخليج 365" أنه انسحب تماما من القضايا التى تجمع بينها وبين زوجها سامح سامى، ولن يكون محاميا لزوجها حفاظا على الأسرة وأولادهم.

ووجه صالح السقا رسائل لكل من الفنانة هالة صدقى وزجها وأهمها التنازل عن المصالح الشخصية حفاظا على الأسرة والأولاد والعيش فى سلام واستقرار، كما وجه رسالة لكل من أبنائهما سامو ومريم قائلا: "أعتذر عن كل ما كتب فى الصحافة وأنتوا أشرف من أى حد ولا بد من الابتعاد عن هذه المشاكل وإن شاء الله سوف تتحل خلال الفترة المقبلة".

فيما ردت الفنانة هالة صدقى على قرار انسحاب صلاح السقا محامى زوجها من القضايا التى تخصهم قائلة فى تصريحات لـ ”الخليج 365” إنها لن تسكت عن حقها بعد التشهير بها وأولادها، مشيرة أنها تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المحامى وضد زوجها سامح سامى.

وأضافت فى تصريحاتها أنها لازم تحصل على حقوق أولادها، حيث إن خلافها مع زوجها منذ حوالى 5 سنوات وملتزمة الصمت بسبب أولادها، متابعة: "لكن حان الوقت لكى أعلن عن تفاصيل جديدة من خلال فيديو أوضح فيه كل ما حدث".

وأشارت الفنانة هالة صدقى إلى أن زوجها قام بسبها وقذفها على مواقع التواصل الاجتماعى وحاول تشويه صورتها أمام الجميع، مضيفة: "وبناء على ذلك لن أسكت عن ذلك وأقدم بلاغ ضده وضد المحامى وضد المواقع التى نشرت أخبار مغلوطة عنى".