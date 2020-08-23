شكرا لقرائتكم خبر عن عماد البهات عضو لجنة مشاهدة بالدورة الـ 10 لمهرجان الأقصر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انضم المخرج عماد البهات لعضوية لجنة مشاهدة واختيار الأفلام بالدورة العاشرة من مهرجان الأقصر للسينما الافريقية الذي تحدد موعد انطلاقه يوم 12 مارس 2021 وقد اطلق المهرجان استمارة المشاركة يوم 18 أغسطس لكل صناع السينما في العالم وفي أفريقيا .

المخرج عماد البهات شارك في الدورة التاسعة من المهرجان كمخرج في المسابقة الرسمية بفيلمه " صندوق الدنيا " ونال جائزة مؤسسة شباب الفنانين المستقلين والفيلم سيناريو وحوار عماد البهات وأسامة حبشي، وإخراج عماد البهات، وبطولة خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، صلاح عبدالله وعمرو القاضي وأحمد كمال وعلاء مرسي.



المخرج عماد البهات حصل علي جائزة بمهرجان الاقصر للسينما الفريقية

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وتضم اللجنة العليا للمهرجان في دورته العاشرة والتي ستقام في الفترة من 12 الي 18 مارس 2021 برئاسة شرفية للممثل المصري الكبير محمود حميدة وتتشكل اللجنة من المنتج جابي خوري رئيسا وعضوية كل من الكاتب يوسف القعيد والمخرج مجدي أحمد علي والدكتورة أماني الطويل واللواء طارق علام والكاتب مدحت العدل والسفير عزت سعد والخبير السياحي محمد عثمان والفنانين ليلي علوي وصبري فواز وسلوي محمد علي .

مهرجان الاقصر للسينما الافريقية ستقام دورته العاشرة في الفترة من 12 الي 18 مارس 2021 و تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين برعاية ودعم من وزارتي الثقافة والسياحة وبدعم من وزارتي الشباب والرياضة والخارجية ومحافظة الأقصر ونقابة السينمائيين وبرعاية البنك الاهلي وهيئة تنشيط السياحة .