الممثلة أوليفيا وايلد تتجه للإخراج بفيلم "Spider-Woman"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد النجمة العالمية أوليفيا وايلد لإخراج واحد من أعمال marvel "السرية" كما وصفتها العديد من وسائل الإعلام، لتكون الأحداث بقيادة مخرجة وليس مخرج، وهو الخبر الذي تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأعلن موقع "ديدلاين" أنه بالفعل تم تأكيد المشروع فقط على أنه يركز على "شخصية أنثوية في الكون" ، لكن الشائعات تشير إلى فيلم جديد عن " Spider-Woman " .

و لتؤكد أوليفيا وايلد البالغة من العمر ( 36 عام ) الخبر ، نشرت النجمة الشهيرة عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر" الخبر الذي نشره موقع " ديدلاين " و أكتفت وايلد بوضع رسم عنكبوت =وهو ما آثار الكثير من الجدل حول العمل الذى تكتب أحداثه كاتى سيلبرمان .



تويته اوليفيا وايلد

يذكر أن أوليفيا وايلد هي واحدة من أهم و أشهر نجمات هوليوود ، و استطاعت أن تحصد شعبية كبيرة حول العالم بفضل موهبتها الساحرة والخاطفة للأنظار ، فقد قدمت كممثلة عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " The Longest Week " و " The Lazarus Effect " و " Black Dog, Red Dog " و " Life Itself " و غيرهم.