"مسلسل عن الجن".. دينا فؤاد تكشف عن شخصيتها في مسلسل "جمال الحريم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة دينا فؤاد مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر".

وظهرت دينا في الفيديو وهي تستعد لتجسيد شخصيتها في مسلسل "جمال الحريم".

وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله، مسلسل جمال الحريم، مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة، مأخوذ من قصص حقيقية".

"جمال الحريم" بطولة نور، خالد سليم، دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، وهو من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي، وإنتاج سينرجي.