فيديو| جينيفر جراوت ترتل سورة القمر بـ"الحجاب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة الأمريكية جينيفر جراوت مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "جراوت" في الفيديو وهي ترتل آيات من سورة "القمر"، مرتدية "الحجاب"

وعلقت جينيفر على الفيديو: "جمعة سعيدة للجميع، هذا هو المنتج النهائي لتلاوة المنشاوي التي عملت عليها معكم جميعًا في IGLives الخاص بي، كما ترون، فقد استغرق الأمر حوالي 22 ساعة لتعلمها، ثم ربما 6 ساعات أخرى من المراجعة للوصول إلى هذا نقطة".

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وأضافت :" إنها ليست مثالية بنسبة 100٪ حتى الآن ، لكنني قررت المشاركة على أي حال لأنني مستعدة للانتقال إلى تلاوة أخرى، سورة القمر".

تزوجت جينيفر من حبيبها المغربي سعيد الزاتي عضو فرقة فلكلور أمازيغية، وأنجبت ابنتهما الأولى قمر ويعيشون معا في المغرب.

وكانت جينيفر أعلنت إسلامها قبل عدة سنوات، واعتادت على نشر مقاطع فيديو، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي، وهي تتلو القرآن.

واشتهرت جينيفر، بعد مشاركتها في برنامج "أراب جوت تالنت"، كمطربة تقوم بغناء الأغاني العربية فقط.