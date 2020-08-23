بيتر ميمي عن فيلم "موسى": "إطلاق النار في أغسطس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف المخرج بيتر ميمي، عن عرض فيلمه السينمائي الجديد "موسى" خلال شهر أغسطس الجاري.

ونشر "بيتر" صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: " إطلاق النار في أغسطس.. موسى".

ولم يحدد بيتر ميمي، ما إذا كان طرح الفيلم سيكون في السينمات أم على إحدى المنصات الرقمية.

فيلم" موسى" من إنتاج ثلاثة من أكبر شركات الإنتاج السينمائى فى مصر والعالم ‏العربي، وهى سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية، وهو من بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار وصلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ‏و تدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.