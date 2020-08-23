في ذكرى رحيله.. إليسا توجه رسالة لرئيس لبنان السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة لرئيس لبنان السابق بشير الجميل، الذي رحل في سبتمبر عام 1982.

وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "أنت حلم لبنان الذي ما زلنا نأمله، نحن بحاجة إلى أشخاص مثلك أكثر من أي وقت مضى، في هذا الجزء من التاريخ حيث لا نواجه سوى الإخفاقات والأشخاص غير الأكفاء، رئيسي بشير الجميل".

في ٢٣أغسطس ١٩٨٢وبسبب كونه المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، تم انتخاب بشير الجميل رئيسا للبنان، وفى سبتمبر ١٩٨٢، كان يخطب "بشير" في زملائه أعضاء الكتائب، انفجرت قنبلة في الساعة الرابعة وعشر دقائق عصراً، ما أدى إلى مقتل بشير و٢٦ سياسياً من الكتائب.