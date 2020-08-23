محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت المطربة اللبنانية إليسا رسالة لرئيس لبنان السابق بشير الجميل، الذي رحل في سبتمبر عام 1982.
وكتبت إليسا تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قالت فيها: "أنت حلم لبنان الذي ما زلنا نأمله، نحن بحاجة إلى أشخاص مثلك أكثر من أي وقت مضى، في هذا الجزء من التاريخ حيث لا نواجه سوى الإخفاقات والأشخاص غير الأكفاء، رئيسي بشير الجميل".
في ٢٣أغسطس ١٩٨٢وبسبب كونه المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية، تم انتخاب بشير الجميل رئيسا للبنان، وفى سبتمبر ١٩٨٢، كان يخطب "بشير" في زملائه أعضاء الكتائب، انفجرت قنبلة في الساعة الرابعة وعشر دقائق عصراً، ما أدى إلى مقتل بشير و٢٦ سياسياً من الكتائب.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. إليسا توجه رسالة لرئيس لبنان السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.