ريم مصطفى تنشر صورًا من عطلتها الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة ريم مصطفى جمهورها بصورتين، من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت ريم في الصور بإطلالة صيفية، بأحد الأماكن الساحلية، خلال عطلتها الصيفية. وتشارك ريم مصطفى في مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضي، رياض الخولي، هادي الجيار، محمد الدقاق، ومن إخراج حسام علي.

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