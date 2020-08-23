"الحياة كلها صعوبات".. خالد سليم ينشر صورًا من "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان خالد سليم مجموعة من الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وهو يقوم ببعض التمارين الرياضية داخل "الجيم".
وعلق :"الحياة كلها صعوبات وتحدي"، وحازت الصور على إعجاب جمهوره ومتابعيه.
وعانى الفنان خالد سليم من إصابته بورم في الأحبال الصوتية، أبعدته عن الغناء، العام الماضي.
يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم، مسلسل "بلا دليل"، وهو من بطولة درة، ، جمال عبدالناصر، أشرف زكي.
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