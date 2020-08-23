إنجي خطاب تعلن اختراق حسابها الرسمي بموقع فيس بوك

أعلنت الفنانة إنجي خطاب عن اختراق حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وحذرت إنجي خطاب جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلة: اكونت الفيس بوك بتاعي اتسرق من هكر من فيتنام وغير اسمي وبياناتي محدش يستقبل منه رسايل هيهكر عليكملحد ما رجع الاكونت والرساله اللي فوق دي باللغة الفيتنامي للهكر لأنه متابعني وشايف.
يذكر أن الفنانة إنجي خطاب شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم خط الموت، والفيلم من تأليف وإخراج محمد عادل، وبطولة كل من علا غانم، أحمد صلاححسني، محمد سليمان، عبدالإمام عبدالله، مصطفى يوسف، منى ممدوح، عبدالله مشرف، باسم قهار، ريم البارودي، شريف ليلة، إبتسام المكي، بسنت عماد، أحمد نور، أشرف بوزيشن، محمد عز، أحمد مرزا، جمال الطباخ، سوسن طه، محمد فاروق، سارة نجيب، علا عبدالباقي، منير مكرم، جليلة محمود، أحمد كرارة، عبدالمنعم المرصفي، صلاح الحسيني، بهجت عدلي، عبدالسلام الدهشان، أميرة نايف، سارة نجيب، عمرو ممدوح، أحمد الجوهري، رزان مغربي.
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