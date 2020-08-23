شريف أشرف محمد يستعد لتصوير كليب بلاش معايرة

يستعد الفنان شريف أشرف محمد لتصوير أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم بلاش معايرة، وذلك تمهيدًا لطرحها خلال الفترة المقبلة عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

وأغنية بلاش معايرة من كلمات وألحان شريف أشرف محمد، حيث يكتب جميع أغانيه منذ بدايته.

ويشارك شريف أشرف محمد في الفيلم بحور من خلال أغنية ضمن الأحداث مع المخرج الكويتي علي محمد.

ومن المنتظر بدء تصوير فيلم بحور في شهر نوفمبر المقبل، ويضم مجموعة من الفنانين العرب منهم حمد الكبيسي، سعد الفرج، ‏شعيفان محمد، خالد أمين، زهرة الخرجي، ريم أرحمة،

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‏وهيفاء عادل وأخرون، ومن تأليف علاء محمد.

ويواصل شريف أشرف محمد تحضيراته لميني ألبوم جديد، يحمل اسم ديسمبر، ومن المقرر طرحه خلال العام الجاري، كما يحتوي على أربع أغاني.

يذكر أن الفنان شريف أشرف طرح مؤخرًا أغنية بعنوان كنت أهبل 2، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وقبلها طرح عدد من الأغاني على طريقة السينجل منها: هروب، كواليس، شبهك، اكتئاب حاد.