فيديو .. أليكسي بلو تطرح كواليس تصوير Karat 24

طرحت الفنانة العالمية أليكسي بلو كواليس توصير كليب Karat 24، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي

يوتيوب.

Advertisements

يذكر أن الفنانة العالمية أليكسي بلو طرحت مؤخرًا كليب بعنوان What We Almost Had، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.