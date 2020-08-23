شاهد .. صورة نادرة لـ محمد إمام في طفولته

نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة يستعيد بها ذكريات الطفولة، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

نشر إمام الصورة عبر خاصية الاستوري و جمع بين صورتين إحداهما

و هو كبير و الأخري في طفولته عندما شارك الزعيم في إحدي مشاهد فيلم " حنفي الابهه" و كان ذلك اول ظهور له علي شاشات السينيما .

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يذكر أن اخر أعمال محمد إمام فيلم"لص بغداد" بالمشاركه مع امينه خليل، ياسمين رئيس، محمد عبد الرحمن ، تأليف: تامر إبراهيم ، اخراج: أحمد خالد موسي . و حقق الفيلم نجاح كبير أثناء عرضه في السينمات .