الموت يفجع لطيفة في وفاة شقيقها

أعلنت الفنانة لطيفة وفاة شقيقها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
نشرت لطيفة صورة تجمعها بشقيقها، وعلقت عليها ناعية: رحت يا أطيب قلب، يا عشرة العمر، يا أخويا الغالى، وجعتنا كلنا، ربنا يصبرنا على فراقك، ويصبرأهلك، ألف رحمه ونور على روحك، والله مصدومه وموش مصدقه، وعلقت الفنانة ليلى علوي عليها قائلة:البقاء لله، الله يرحمه ويصبركم.
كما علقت الفنانة دارين حداد قائلة: الله يرحمه حبيبتي، وربي
الجدير بالذكر ان آخر أعمال لطيفة، طرحها كليب جديد بـ عنوان"خليني"، كلمات: ياسين الحمزاوي، ألحان وتوزيع موسيقي: أمين القلسي، جيتار: إيهاب ليمام، والذي حقق اكثر من 39 الف مشاهدة خلال 3 أيام، عقب طرحه على قناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".
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