صورة.. سعد لمجرد يوجه رسالة لـ مربي الحيوانات الأليفة

شارك المطرب سعد لمجرد متابعيه، صورة برفقه القط الخاص به، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".

وعلق سعد على الصورة قائلاً:"إرسال السلام، والمحبة، إلى الحيوانات، في

كل مكان، وإلى كل من يحميها"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعلقت الفنانة زينة عليها قائلة:"لطيفة جداً".

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال سعد، طرحه كليب"عدى الكلام"، باللهجة المصرية، من كلمات: أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع: توما، والذي حققت أكثر من 42 مليون مشاهدة، فور طرحها على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".