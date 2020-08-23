صور.. آدم وهدان: اتعاون مع ماما دينا للمرة الثانية من خلال 30 مارس

حصد الفنان آدم وهدان جائزة أفضل ممثل طفل في رمضان 2020 عن مسلسل لعبة النسيان وفقًا لمرصد إعلاميين الفن المصري EAMA برئاسة الإعلامي محمد بدر، ومشاركة أكثر من 25 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أعرب آدم وهدان عن سعادته بهذه الجائزة ووجه الشكر لكل من ساهم في ترشيحه للاشتراك بالمسلسل مع نجوم كبار يتمنى أن يحذوا حذوهم في المستقبل.

وعن كواليس المسلسل اشار آدم الى مدى طيبة الفنانة دينا الشربيني وكل فريق العمل حيث كانوا يلعبون معه طوال أوقات توقف التصوير، والضحكة كانت لا تفارق وجهه فعشق العمل معهم.

وذكر آدم أنه خلال تصوير المسلسل تعامل مع اثنين من المخرجين يرى هو ووالدته إنهما من كبار المخرجين في مصر حاليًا وشرف له أنه عمل معهم وهما: المخرج أحمد شفيق والمخرج هاني خليفة واللذان قاما بإخراج

المسلسل على مرحلتين.

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وقد صرح الفنان آدم وهدان أنه يفتقد كثيرًا رحيل الفنانة القديرة رجاء الجداوي بعد قضائه ساعات طويلة في التصوير معها.

وروى آدم تفاصيل أحلى المشاهد التي قام بتصويرها: وهو مشهد جمعه مع الفنانة دينا الشربيني، والفنانة هنا داود والتي جسدت دور أخته في المسلسل، فيدور المشهد حول دخول مامته بالمسلسل دينا إلى الغرفة وتقوم بتوبيخهما بصوت عالي ثم يحاول هو تهدئة الموقف بسؤالها إلى أين ستذهبين وتتركينا؟

وعن ادائه خلال المشهد وتأثره بالبكاء أكد آدم: أن هذه الدموع، دموع حقيقية استطيع إخراجها والتحكم بها من كثرة التدريب والتعود من خلال تذكر مواقف حزينة أو مخيفة لي.

وعن أحلامه بعد إنهاء دراسته قال آدم: احلم أن

أكون كابتن طيار وممثل في آن واحد، ورغم سفري لبلاد العالم سأنظم أوقات سفري مع الأعمال التي ستعرض عليا حينها.

وعن جديده في مجال التمثيل أعلن آدم: أنه انتهى من تصوير فيلم الورشة مع المخرج محمد حمدي، وهو يقدم دور احد المتواجدين داخل مكان تصوير مشاهد المسرح بالفيلم وأغلب مشاهده مع الفنان القدير أحمد حلاوة، وتأكيدًا على نجاحه في مسلسل لعبة النسيان يشارك آدم للمرة الثانية مع الفنانة دينا الشربيني في فيلم 30 مارس، ولكن هذه المرة لن يكون ابنها بل سيطل علينا في دور ابن الفنان أحمد الفيشاوي.

واختتم الطفل آدم وهدان حديثه: أنه لا يزال يصور مشاهده في فيلم النمس والإنس مع المخرج شريف عرفة حيث يقوم بتجسيد شخصية ابن اخت الفنان محمد هنيدي داخل احداث الفيلم، علاوة على تصويره فيلم خيال علمي بعنوان موسى مع المخرج بيتر ميمي والذي شرف بالتعاون معه من قبل في مسلسل كلبش الجزء الثالث، ويلعب بالفيلم دور ابن الفنان إياد نصار والذي سيواجه اول روبوت يتم تصنيعه في الشرق الاوسط.