"دينا فؤاد تنشر فيديو من كواليس مسلسلها الجديد"جمال الحريم

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها، فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد "جمال الحريم" ، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وعلقت دينا على الفيديو قائلة: بسم الله، توكلنا

على الله، مسلسل جمال الحريم، مسلسل عن الجن، والدجل، والشعوذة، مأخوذ من قصص حقيقية، من تأليف: سوسن عامر، وإخراج: منال الصيفي، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال دينا مسلسل الأختيار، بطولة: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، محمود حافظ، ومن تأليف: باهر دويدار، وإخراج: بيتر ميمي، الذي حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه في شهر رمضان الماضي .

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