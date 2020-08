"دينا فؤاد تنشر فيديو من كواليس مسلسلها الجديد"جمال الحريم

View this post on Instagram

بسم ﷲ توكلنا على ﷲ ❤️ مسلسل جمال الحريم مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية إنتاج: @synergy.tamermursi تامر مرسي - حسام شوقي إخراج: منال الصيفي تأليف: سوسن عامر منتج فني: @fathi.ismail86 بطولة: نور - خالد سليم Special Effects Makeup Artist: @aisha.helmy ماكياچ: زينب حسن شعر: @mohamed_abdalah_official مساعدة: @heba3920 استايلست: مونيا فتح الباب #دينا_فؤاد #جمال_الحريم #synergy