"دينا فؤاد تنشر فيديو من كواليس مسلسلها الجديد"جمال الحريم

شاركت الفنانة دينا فؤاد متابعيها، فيديو لها من كواليس مسلسلها الجديد "جمال الحريم" ، وذلك على حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .
وعلقت دينا على الفيديو قائلة: بسم الله، توكلناعلى الله، مسلسل جمال الحريم، مسلسل عن الجن، والدجل، والشعوذة، مأخوذ من قصص حقيقية، من تأليف: سوسن عامر، وإخراج: منال الصيفي، وقد تفاعل معها الكثير من متابعيها عبر التعليقات.
يذكر أن آخر أعمال دينا مسلسل الأختيار، بطولة: أمير كرارة، أحمد العوضي، سارة عادل، محمود حافظ، ومن تأليف: باهر دويدار، وإخراج: بيتر ميمي، الذي حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه في شهر رمضان الماضي .
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بسم ﷲ توكلنا على ﷲ ❤️ مسلسل جمال الحريم مسلسل عن الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية إنتاج: @synergy.tamermursi تامر مرسي - حسام شوقي إخراج: منال الصيفي تأليف: سوسن عامر منتج فني: @fathi.ismail86 بطولة: نور - خالد سليم Special Effects Makeup Artist: @aisha.helmy ماكياچ: زينب حسن شعر: @mohamed_abdalah_official مساعدة: @heba3920 استايلست: مونيا فتح الباب #دينا_فؤاد #جمال_الحريم #synergy
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