صورة.. بيتر ميمي من كواليس فيلم "موسى"

نشر المخرج بيتر ميمي، صورة له من كواليس فيلمه الجديد "موسى"، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام". وعلق بيتر على الصورة قائلاً:"إطلاق النار Advertisements في اغسطس"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعلق الفنان محمد محمود عبد العزيز قائلاً:"حظاً موفقاً". في اغسطس"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر التعليقات، وعلق الفنان محمد محمود عبد العزيز قائلاً:"حظاً موفقاً". يذكر أن آخرأعمال بيتر مسلسل الأختيار، بطولة: أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، من تأليف: باهر دويدار، والذي حقق نجاحاً كبيراً فور عرضه على الشاشات التلفزيونية في الموسم الرمضاني الماضي .

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