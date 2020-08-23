صورة..محمد الكيلاني برفقة أحمد عز

نشر الفنان محمد الكيلاني، صورة برفقه الفنان أحمد عز، في إحدى الصالات الرياضية، وذلك على حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام".
وعلق الكيلاني على الصورة قائلاً:"وقت الجيم"، وقد تفاعل معه الكثير من متابعيه عبر
الجدير بالذكر أن الكيلاني يستكمل حالياً تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل"الانسة فرح"، وهو من بطولة: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي،مريم الخشت، من تأليف: محمود عزت و عمرو مدحت، وإخراج: وائل فرج، والذي حقق الجزء الأول نجاحاً كبيراً عقب عرضه على الشاشات التلفزيونية، بالإضافة الى مسلسل النهاية بطولة: يوسف الشريف، سهر الصايغ، ناهد السباعي، عمرو عبد الجليل، من تأليف:عمرو سمير عاطف، وإخراج: ياسر سامي.
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