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رنا صلاح الدين - تحدث الموسيقار حلمي بكر، عن طفولته وعشقه لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والذي كان يقطن إلى جواره وقتها.
حلمي بكر، قال إنه كان يستمع لأغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، من حديقة منزله وهو طفل، حيث كان ممنوعًا من مشاهدته لانشغاله بالمذاكرة، ولذا كان يبكي عند استماعه له.
وأضاف خلال حلقة برنامج "مش ممنوع"، مع الإعلامي عماد دبور، والمذاع عبر فضائية ten، أن المرة الأولى التي شاهدها فيها على المسرح كان يسترق النظر خلال إحدى الحفلات الفنية التي أقيمت في أحد الفلل بشارع ولي العهد الذي يقطنه أشقاء الملك فاروق.
وتابع، أنه رأى "عبدالوهاب"، يرتدي الأبيض والفرقة المصاحبة له كانت هي الأخرى باللون الأبيض حتى يستطيع رؤيتها لأن نظره كان ضعيفًا.
محمد عبدالوهاب
وأكد خلال الحلقة أن المخرج محمد كريم، كان يربط "عبدالوهاب" بخيط ويسحبه منه وفقًا للاتجاه الذي يريده أمام الكاميرا بسبب ضعف نظره خوفًا من سقوطه على المسرح ولم يشعر أحد بذلك نهائيا، مشيرًا إلى أن "عبدالوهاب" عندما قدم فيلم "رصاصة في القلب" تخلى عن النظارة لأنه كان نضج فكريًا ولحنا وصوتًا، ولذا كان يربطه كريم بدبارة.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبالوهاب.. عانى ضعف البصر حتى أن المخرج كان يحركه "بخيط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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