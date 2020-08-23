الخليج 365الأحد 2020/8/23 08:03 م بتوقيت أبوظبي
أبهرت المغنية الأمريكية جنيفر جراوت متابعيها مجدداً بصوتها العذب وهي تتلو آيات من القرآن الكريم.
ونشرت جراوت عبر حسابها بموقع "أنستقرام"، فيديو وهي ترتل سورة "القمر" على طريقة الشيخ محمد صديق المنشاوي، موضحة أن التدريب علي تعلم تلاوة السورة استغرق منها حوالي 22 ساعة، إلى جانب 6 ساعات للمراجعة والوصول للشكل النهائي للتلاوة.
وعلقت على الفيديو قائلة: "إنها ليست مثالية بنسبة 100% حتى الآن، لكنني قررت المشاركة على أي حال لأنني مستعدة للانتقال إلى تلاوة أخرى، أتمنى أن يتقبل الله كل جهودنا".
وكانت جراوت قد أذهلت لجنة الحكام وكل الحضور بصوتها العذب في الموسم الثالث من "Arab's Got Talent" منذ سنوات، وأثنى الجميع على موهبتها وحضورها، ثم اختفت فترة عن الأنظار قبل أن تظهر وتفاجئ الجميع بإعلان إسلامها وزواجها من مغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. المغنية الأمريكية جنيفر جراوت ترتل سورة "القمر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.