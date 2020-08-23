"سيف الملهم".. هدية رابح صقر لمحمد بن سلمان

الخليج 365 - صفوت دسوقيالأحد 2020/8/23 07:51 م بتوقيت أبوظبي
طرح المطرب السعودي رابح صقر أغنيته الجديدة "سيف الملهم"، عبر قناته على موقع يوتيوب.
الأغنية من تأليف عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع موسيقي وليد فايد.
وتعد أغنية "سيف الملهم" بمثابة إهداء من رابح صقر للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
ويقول مطلع الأغنية: "هل أدْرَكَ السُّفهاءُ بَعْدَ تَوَهُّمِ، أَنَّ السعوديّينَ سيفُ المُلْهِمِ، فبِهِمْ مُحَمّدُ يرتقي ببلادِه، وبِهِ منازِلُهُمْ وراءَ الأنْجُم".
يذكر أن "صقر" طرح في الفترة الأخيرة أغنية مع الفنان راشد الماجد باسم "درع البلد" من كلمات مشعل بن محماس الحارثي، وألحان ياسر بوعلي، وتوزيع موسيقي رأفت.
كما انتهى مؤخرا من وضع اللمسات النهائية على ألبومه الجديد الذى يضم 11 أغنية ومن المقرر طرحه أكتوبر المقبل.
يعد "صقر" من أشهر وأبرز نجوم الخليج، وبسبب موهبته الاستثنائية في الغناء والتوزيع الموسيقي منحه النقاد لقب "موسيقار الخليج".
ويضم سجله الفني 33 ألبوما منها "مغرورة، يا نسيم الليل، شفت الحياة، مثل الزمن".
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