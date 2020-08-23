داينمايت فريق BTS الكوري الجنوبي تكسر الأرقام القياسية

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"الخليج 365" من بيروت: نجاح عالمي جديد يسجل لفريق BTS الكوري الجنوبي عبر أغنيتهم المصورة الجديدة Dynamite التي حققت أكثر من 150مليون مشاهدة على اليوتيوب بعد أقل من 48 ساعة على طرحها، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عرض أول على اليوتيوب في التاريخ.

وتصدرت الأغنية الرقمية قوائم آيتونز للأغاني في 104 دولة.

وأدى أعضاء الفريق أغنيتهم الجديدة باللغة الإلكليزية، وجاء العمل المصور ليعكس الروح المرحة للأغنية برقصات تتناسق حركاتها بشكل ممتاز مع موسيقى الديسكو الممتعة وكلمات تحمل رسالة أمل لجميع أولئك الذين يواجهون أوقاتًا عصيبة بسبب جائحة COVID-19.

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وأشارت مجلة "فوربس"إلى أن dynamite تضع الفريق في مقارنة مع أعمال عالمية حققت نجاحاً كاسحاً مثل أغنية Can't Stop the Feeling لجاستين تيمبرليك التي ظهرت عام 2016، وأغنية California Gurls لكاتي بيري.

وكان فريق BTS قد أعلن عن الفيديو المصور لأغنيته الجديدة لأول مرة أواخر يوليو الفائت، وأن الأغنية ستنضم إلى الألبوم القادم الذي سيصدر في وقت لاحق من العالم الجاري.

ويتكون فريق BTS الغنائي الذي تأسس عام 2013 من 7 أعضاء، جميعهم يشارك في الكتابة وإنتاج الأغاني، ولهذا الفريق العديد من الألبومات الشهيرة مثل ألبوم "أجمل لحظات الحياة"، وألبوم "الأجنحة"، ويحظى بشعبية جارفة بين المراهقين حول العالم.